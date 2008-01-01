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Новости погоды
Санкт-Петербург не отстает по теплу от Москвы
ИА "Метеоновости" / 12:14 Вторник, 27 октября
Не только москвичей погода балует осенним теплом. Жители Северной столицы также не испытывают на себе холодные предзимние дни. Первая декада центрального месяца осени оказалась в Санкт-Петербурге и Ленинградской области на 5-6 градусов выше нормы. Вторую декаду подвела четвертая пятидневка месяца, когда в ночные часы землю прихватили заморозки, а дневная температура удерживалась в интервале +4:+7 градусов. Но в начале этой недели тепло вернулось. И сегодня температура в городе на Неве почти такая же, как и в Москве, 10:12 градусов с плюсом. Правда, из-за близости атлантического циклона облаков побольше, и местами возможен небольшой кратковременный дождь.
До конца рабочей недели погода в Санкт-Петербурге ожидается теплая, днем от 6 до 11 градусов и небольшой дождь. / meteonovosti.ru /
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