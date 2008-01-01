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Новости погоды


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О погоде в округах Москвы


ИА "Метеоновости" / 12:30 Вторник, 27 октября

  В 12 часов в Москве переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 9,8..10,6 градуса, Северном 10,0..10,9 градуса, в Северо-восточном 9,5..10,0 градуса, в Восточном 9,3..10,2 градуса, в Юго-восточном 9,7..10,4 градуса, в Южном 10,2..11,1 градуса, в Юго-западном 9,4..9,8 градуса, в Западном 9,3..10,7 градуса, в Северо-западном 9,4..10,4 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура 9,5..10,0 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура 9,4..10,2 градуса / meteonovosti.ru /
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Факт
18:00
местное
+9
Ср.
28 окт.
+10
Чт.
29 окт.
+10
Пт.
30 окт.
+8
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+41
Сен-Луи		 -27
Хабардино

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Агра

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