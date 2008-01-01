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Рекорды тепла в самой холодной Республике России

ИА "Метеоновости" / 13:29 Вторник, 27 октября



В течение всего месяца на территории Якутии сохраняется очень теплая погода. Причем очаг аномального тепла в большинстве дней месяца отмечается в восточных районах Республики, по праву считающимся самым холодным местом не только в России, но и всего Северного полушария.



Именно в этих районах, несмотря на то, что температура в течение месяца постепенно понижается, ее среднесуточное значение ни разу за весь месяц не было ниже нормы. В первой половине месяца в дневные часы температура еще сохраняла положительные значения и лишь во второй половине месяца перешагнула нулевую отметку.



Именно такой температурный ход отмечается в Зырянке, поселке городского типа, расположенного на берегу Колымы.



Средний максимум в нем в октябре составляет -7.7 градусов, а в понедельник столбик термометра остановился у отметки -3.1 градуса, что стало новым суточным рекордом. Предыдущий рекорд со значением -4.5 градусов удерживался в этом населенном пункте с 1973 года.



Аномально теплая погода на востоке Якутии сохранится до конца месяца. / meteonovosti.ru /



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