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Новости погоды
О погоде в Москве вечером
ИА "Метеоновости" / 16:24 Вторник, 27 октября
Погоду в столичном регионе будет определять северо-западная периферия антициклона с центром над Саратовской областью. При небольшой облачности осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве 6..8 градусов, по области 5..8. Ветер южный 5-10м/с. Относительная влажность воздуха 70-75%. / meteonovosti.ru /
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