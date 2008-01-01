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Новости погоды


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О погоде в Москве вечером


ИА "Метеоновости" / 16:24 Вторник, 27 октября

  Погоду в столичном регионе будет определять северо-западная периферия антициклона с центром над Саратовской областью. При небольшой облачности осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве 6..8 градусов, по области 5..8. Ветер южный 5-10м/с. Относительная влажность воздуха 70-75%. / meteonovosti.ru /
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+10
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Сен-Луи		 -27
Хабардино

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Агра

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