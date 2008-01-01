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Новости погоды


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Погода в Москве сегодня


ИА "Метеоновости" / 05:13 Среда, 28 октября

  Западная периферия антициклона продолжает определять погоду в Москве и в Подмосковье. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура в столице 9..11, по области 6..11. Ветер южный 5-10 м/с. Атмосферное давление немного понизится, но останется на повышенном фоне и в середине дня составит 754 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 60%.

Сухая и теплая погода продолжает радовать жителей столицы и Подмосковья. Атмосферное давление остается высоким, кислородный режим благоприятный. В международной классификации болезней нет заболевания с диагнозом метеозависимость, однако, врачи отмечают, что людей, чувствительных к изменениям погодных условий в последние годы становится все больше и больше. У молодых людей без серьезных нарушений в здоровье реакции на погоду сопровождаются дискомфортом и проходят быстро. У людей старшего возраста, с длительным течением хронических болезней метеопатические реакции могут сопровождаться серьезными симптомами ухудшения самочувствия, для них переходные сезоны года являются более нагрузочными. В такое время года стоит больше внимания уделять своему здоровью, строго соблюдать рекомендации врача, иметь под рукой лекарственные средства, больше бывать на свежем воздухе. / meteonovosti.ru /
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