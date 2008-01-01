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Новости погоды


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На Курилах и Камчатке октябрь завершится штормом


ИА "Метеоновости" / 09:29 Среда, 28 октября

  В конце прошедшей недели на юге Дальнего Востока бушевал штормовой циклон. Под удар стихии попали Приморье, Сахалин и Хабаровский край, затем атмосферный вихрь обрушился на Камчатку. В некоторых районах Сахалина за сутки выпало около 90 мм влаги, а это без малого месячная норма. Сообщалось о дождевом паводке и подтоплениях в населенных пунктах Сахалинской области. Циклон сопровождался штормовым ветром, на островах Курильской гряды порывы превысили 30 м/с.

В ближайшие сутки Приморье и южная часть Сахалина будут находиться под влиянием циклона, смещающегося из Японского моря вдоль Курильской гряды. В Приморье пройдут осадки - снег, мокрый снег, на побережье дождь, похолодает на 3-8 градусов. На Сахалине осадки будут выпадать преимущественно в виде дождя. Ветер местами усилится до 13-18 м/с.

Углубляясь, циклон продолжит смещаться в восточном направлении, 30-31 октября его центр переместится в район северной части Курильской гряды. На Курилах и на юге Камчатки ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, местами сильные, ветер с порывами 23-28 м/c. На юге Камчатки возможна метель и гололедные явления. / meteonovosti.ru /
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