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Новости погоды


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Ночи в Москве ясные и теплые


ИА "Метеоновости" / 10:11 Среда, 28 октября

  Погоду в столичном регионе определяет антициклон. Атмосферное давление превышает норму на 5-7 единиц. Начало ночи, как правило, ясное, лишь к утру формируется полупрозрачная облачность. На высоте 1,5 км температура воздуха удерживается положительной, в пределах 4..6 градусов. Все это не дает минимальной температуре воздуха в столице опускаться ниже 3..5 градусов. И в ближайшие дни существенных перемен не ожидается,

минимальная температура воздуха будет колебаться около 5 градусов, что больше соответствует последним числам сентября.

В прошлом году очень теплыми ночи оставались до 28 октября, и лишь в последние числа месяца ночью стал прихватывать морозец.

В текущем октябре минимальная температура воздуха перейдет в сторону отрицательных значений в конце первой декады ноября. / meteonovosti.ru /
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