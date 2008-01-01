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Новости погоды


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Из архива московской погоды


ИА "Метеоновости" / 10:12 Среда, 28 октября

  Москва не спешит распрощаться с теплом. Сегодняшний день также продолжит шествие "золотой" осени. Максимальная температура в городе ожидается около 10 градусов, а ее среднесуточное значение превысит норму на 5 градусов. Но даже при таких температурных аномалиях в самые теплые дни последней пятидневке октября максимальная температура была близкой к +15 градусов. День 28 октября самым теплым отмечался в 1895 году, когда максимальная температура составила +14.6 градусов. Уже более ста лет подобного тепла не отмечалось.

А в 1912 году этот день вошел в историю наблюдений, как самый холодный, под утро морозы усилились до -15.7 градуса.

А относительно недавно, в 2012 году, в этот день выпало рекордное количество осадков, 39 мм, что больше половины месячной нормы.

В прошлом, 2019 году, этот день был теплый, среднесуточная температура превышала многолетние значения на 5.3 градуса. Температура воздуха ночью 5,7 градуса, днем 7.7. Несмотря на облачную погоду, осадков не отмечалось. / meteonovosti.ru /
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местное
+9
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+10
Чт.
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+10
Пт.
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+8
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+39
Янбу		 -29
Норильск

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Денизли

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