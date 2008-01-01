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Новости погоды


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О погоде в округах Москвы


ИА "Метеоновости" / 12:25 Среда, 28 октября

  В 12 часов в Москве ясная солнечная погода. Температура воздуха в административных округах: Центральном 8,4..10,2 градуса, Северном 8,2..10,0 градуса, в Северо-восточном 8,6..9,3 градуса, в Восточном 7,9..8,7 градуса, в Юго-восточном 7,7..8,8 градуса, в Южном 8,0..9,8 градуса, в Юго-западном 7,6..8,9 градуса, в Западном 7,9..8,7 градуса, в Северо-западном 8,0..8,6 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура 8,1..8,7 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура 8,0..9,0 градуса. / meteonovosti.ru /
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+9
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28 окт.
+10
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+10
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комфортное место: Денизли

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