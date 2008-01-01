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Противоборства погоды в Европе закончатся ноябрьским теплом

ИА "Метеоновости" / 12:31 Среда, 28 октября



атмосфере, с минимальным абсолютным значением давления в центре у поверхности земли 970 гПа, он жонглирует своими приземными циклонами на территории Европы уже не первые сутки. Атмосферные фронты ориентированные на запад, несут с собой непогоду в европейские страны. Основные их силы сосредоточены на странах Северной Европы. Так за прошедшие сутки, 27 октября, на территорию Швеции обрушилось более 30 мм осадков, в Норвегии их выпало до 24 мм, в Дании дожди пополнили копилку до 12 мм. Чемпионом стала Великобритания, которая, как обычно, первая принимает удары атлантических стихий: на севере острова выпало от 44 до 66 мм, но при положительных температурах воздуха осадки прошли в виде дождя.



Ненастно и в умеренных широтах Западной Европы. Во Франции, Германии, Бельгии, Нидерландах , Швейцарии фронтальные разделы чередуются теплыми и холодными волнами, при этом интенсивность осадков, как качели: то ослабевает, то вновь усиливается. В австрийских Альпах за прошедшие сутки выпало более 20 мм осадков, которые помогли снежному покрову подрасти до 8 см.



Мощный циклон давно пытается пробиться на восток и покорить центральные районы России, но все же, имея в запасе огромный энергетический потенциал, в ближайшее время такой возможности ему так и не представиться - по крайней мере до первых чисел ноября регион будет находиться под защитой антициклона, оберегающего нас от проливных дождей и холодов.



Вынужденный искать иные пути выброса своей колоссальной энергии, циклонический вихрь изменит свою траекторию движения, и направится в страны Южной Европы, прервав там сезон золотой осенней поры. В последние дни октября Сербии, Венгрия, Румыния, Болгария окажутся вовлеченными в паутину атмосферного вихря: начнутся дожди, местами сильные. Однако, продолжительность ненастных дней для Европы окажется скоротечной. С началом ноября погоду начнет формировать погожий антициклон - выходец с южной оконечности Африки, благодаря ему, на большей части европейской территории вновь установится спокойная, малооблачная и теплая погода. / meteonovosti.ru /



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