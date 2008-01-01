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В Крыму заканчивается "бархатный сезон"

ИА "Метеоновости" / 13:39 Среда, 28 октября



Прошедшие сутки, 27 октября, вновь подарили крымчанам тепло, температура воздуха превысила привычные многолетние значения на 6-8 градусов. В ранние утренние часы 28 октября, после прохождения в ночные часы теплого атмосферного фронта, Тавриду окутали плотной пеленой туманы. Но к сожалению, текущий день среды окажется последним погожим днем на предстоящие 7-10 дней.



Сформировавшийся над регионом у земли волновой циклон, окажется заложником высотной ложбины, которая под воздействием холодных масс воздуха будет лишь углублять свои владения с севера на юг. А в выходные дни, с центром над территорией Украины на высотах разовьется самостоятельный высотный вихрь , который своей тыловой частью будет формировать ненастную погоду в Крыму.



Уже вечером , 29 октября, полуостров окажется во власти ненастного атмосферного фронта, с усилением ветра пройдут дожди, которые ознаменуют собой окончание бархатного сезона. Температура до конца недели не будет превышать +13..+18 градусов. Первая неделя ноября так же не обещает перемен в погоде: дожди , прохлада и северный ветер будут формировать пасмурную погоду и "не курортное настроение" у отдыхающих. / meteonovosti.ru /



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