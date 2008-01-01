Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Среда
28 октября 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Крыму заканчивается "бархатный сезон"


ИА "Метеоновости" / 13:39 Среда, 28 октября

  Прошедшие сутки, 27 октября, вновь подарили крымчанам тепло, температура воздуха превысила привычные многолетние значения на 6-8 градусов. В ранние утренние часы 28 октября, после прохождения в ночные часы теплого атмосферного фронта, Тавриду окутали плотной пеленой туманы. Но к сожалению, текущий день среды окажется последним погожим днем на предстоящие 7-10 дней.

Сформировавшийся над регионом у земли волновой циклон, окажется заложником высотной ложбины, которая под воздействием холодных масс воздуха будет лишь углублять свои владения с севера на юг. А в выходные дни, с центром над территорией Украины на высотах разовьется самостоятельный высотный вихрь , который своей тыловой частью будет формировать ненастную погоду в Крыму.

Уже вечером , 29 октября, полуостров окажется во власти ненастного атмосферного фронта, с усилением ветра пройдут дожди, которые ознаменуют собой окончание бархатного сезона. Температура до конца недели не будет превышать +13..+18 градусов. Первая неделя ноября так же не обещает перемен в погоде: дожди , прохлада и северный ветер будут формировать пасмурную погоду и "не курортное настроение" у отдыхающих. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+10
Чт.
29 окт.
+9
Пт.
30 окт.
+7
Сб.
31 окт.
+9
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+39
Дакар		 -30
Норильск

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Амритсар

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100