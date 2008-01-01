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Новости погоды


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Тайфун "Molave" достиг центральных областей Вьетнама


ИА "Метеоновости" / 14:15 Среда, 28 октября

  Тайфун "Молаве" четвертый за три недели шторм, который достиг центральных районов Вьетнама. На основе имеющихся данных статистики, он станет самым мощным штормом в этом году. Обрушившись в воскресенье, 25 октября, на Филлиппины, он прошел через северные и центральные районы страны и во вторник, 27 октября покинул территорию.

Сегодня, 28 октября, с акватории Южно-Китайского моря он вышел на Вьетнам от провинции Куангнам до провинции Биньдинь (на участке побережья в центре стран) и, ослабевая, движется в западном направлении со скоростью 20-25 км/ч. Скорость ветра в настоящий момент уменьшилась до 90-100 км/ч.

В центральных провинциях страны, действует предупреждение о сильном ветре и проливных дождях. Спасательные службы и армия Вьетнама сделали всё возможное для минимизации ущерба от тайфуна. Внутренние авиакомпании отменили рейсы в Куанг Нам, Бинь Динь, Дананг, Фу Йен и ГИА лай. Вьетнамская железная дорога Север-Юг приостановила свою работу. / meteonovosti.ru /
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