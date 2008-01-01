Новости погоды
|
|
|
|
|Новости могут быть использованы
в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная
ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!
Температурные контрасты Красноярского края
ИА "Метеоновости" / 15:39 Среда, 28 октября
Территория Красноярского края весьма обширна, меридионально он простирается почти на 3 тысячи километров. Отсюда и многообразные условий погоды, которые отмечаются по всей территории края. Особенно ярко это проявляется в переходные периоды, и завершение октября текущего года достаточно яркое тому подтверждение. Располагая погодой сразу трех климатических поясов, северные и южные границы края имеют весьма резкие температурные контрасты.
До конца рабочей недели на Таймыре погоду определяет отрог антициклона с центром на северо-востоке Якутии. Здесь малооблачно и без осадков, температура воздуха в ночные часы опустится до -17..-21 градусов, в низинах местами до -30 градусов, в дневные часы -10..-15 градусов.
В центральном Туруханском районе, который окажется в пограничной зоне между областями высокого и низкого давления, в так называемой зоне барических градиентов, будет довольно ветрено до 15 м/с, местами возможен небольшой снег. Здесь в ночные часы прогнозируемая температура воздуха уже гораздо выше: -7..-12 градусов, местами до -20, днем до -5..-10 градусов.
Южные районы Красноярского края окажутся на периферии антициклона, центр которого расположен уже в южных широтах Казахстана. Здесь так же ветрено и временами снежно, возможны переохлажденные осадки и гололедица. Температурный фон будет находиться на грани слабоотрицательных значений - днем около нуля градусов, а в ночные часы не ниже -5 градусов.
Таким образом, температурная амплитуда широтных границ края в ближайшие дни достигнет значений в 13 величин, а с учетом ночных выхолаживании в низинах - до 25 градусов. / meteonovosti.ru /
|
|
|
|
|
|По представленной на сайте информации за последний
срок наблюдения