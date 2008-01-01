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Новости погоды


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Погода в Москве сегодня


ИА "Метеоновости" / 04:48 Четверг, 29 октября

  Предстоящим днём еще сохранится влияние антициклона, будет ясно, сухо и довольно тепло.

По данным Метеобюро Москвы и области сегодня 29 октября при переменной облачности воздух в столице прогреется до 9..11 градусов, в Подмосковье до 6..11. Осадков не ожидается. Ветер южного направления будет дуть со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление повышенное, 753 мм рт ст., кислородный режим благоприятный.

Избежать: обострений имеющихся недугов и поддержать здоровье, простудных заболеваний, психологического дискомфорта, а также укрепить иммунитет помогут как профилактические сезонные лечебные мероприятия, так и соблюдение активного образа жизни - чаще совершать пешие прогулки в парковых зонах, свежий чистый воздух способствует нормализации дыхания и насыщению крови кислородом, утреннюю гимнастику и дыхательные упражнения можно делать на балконе, в свой рацион необходимо включать продукты богатые витаминами А,С,Е,Д или витаминные комплексы, адаптогены растительного происхождения. Избегать переохлаждения и простудных заболеваний, полоскание носоглотки из настоев трав - ромашки, календулы, эвкалипта по 2-3 раза в день, психологический дискомфорт и стрессовые симптомы помогут уменьшить седативные растительные препараты.

Геомагнитный фон 29 октября прогнозируется спокойный с отдельными периодами неустойчивости. / meteonovosti.ru /
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