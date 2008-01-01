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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 09:48 Четверг, 29 октября



Погожий антициклон прощается с москвичами, смещаясь в восточном направлении. Но температурный фон не спешит разочаровывать, он по-прежнему сохранит превышение над многолетними наблюдениями почти на 5 градусов, ведь максимальный прогрев в дневные часы обещает составить около 10 градусов. А в 2013 году в этот день среднесуточная температура воздуха превысила норму на 9 единиц, что повлекло за собой установление до сих пор непобитого рекорда в +15,1 градуса. Зато за 100 лет до этого, в 1913 году, был установлен к счастью пока недосягаемый антирекорд в -16,4 градуса.



В 2019 году с 29 октября погода взяла курс на похолодание, в дневные часы начался дождь, который и стал предвестником смены погоды на предзимье: после относительно теплых дней второй декады, среднесуточная температура воздуха составила всего +3,8 градусов, максимально приблизившись к средним многолетним значениям. / meteonovosti.ru /



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