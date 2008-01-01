Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Четверг
29 октября 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Из архива московской погоды


ИА "Метеоновости" / 09:48 Четверг, 29 октября

  Погожий антициклон прощается с москвичами, смещаясь в восточном направлении. Но температурный фон не спешит разочаровывать, он по-прежнему сохранит превышение над многолетними наблюдениями почти на 5 градусов, ведь максимальный прогрев в дневные часы обещает составить около 10 градусов. А в 2013 году в этот день среднесуточная температура воздуха превысила норму на 9 единиц, что повлекло за собой установление до сих пор непобитого рекорда в +15,1 градуса. Зато за 100 лет до этого, в 1913 году, был установлен к счастью пока недосягаемый антирекорд в -16,4 градуса.

В 2019 году с 29 октября погода взяла курс на похолодание, в дневные часы начался дождь, который и стал предвестником смены погоды на предзимье: после относительно теплых дней второй декады, среднесуточная температура воздуха составила всего +3,8 градусов, максимально приблизившись к средним многолетним значениям. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
+5
Чт.
29 окт.
+9
Пт.
30 окт.
+7
Сб.
31 окт.
+9
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+37
Янбу		 -27
Уренгой

некомфортное место: Черлак
комфортное место: Агуаскальентес

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100