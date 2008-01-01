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Новости погоды
В Приволжcком округе межсезонье
ИА "Метеоновости" / 09:51 Четверг, 29 октября
На большей части Приволжского федерального округа погода прохладная, местами сохраняется снежный покров. Наиболее заметны репетиции зимы в Пермском крае и на севере Кировской области, где прошедший на днях циклон отметился снегопадами и метелями и оставил после себя снежный след высотой до 5-10 см.
Но и южные районы округа, охваченные центральной частью антициклона, проявляют солидарность с северными - в некоторых районах Саратовской области и Оренбуржья по ночам прихватывал морозец до -5..-10 градусов.
До выходных большая часть Приволжья останется в состоянии межсезонья. По ночам будет подмораживать, днем на севере -1..+3, на юге до +7..+10. В выходные ожидается небольшое потепление, пройдут дожди, на севере с мокрым снегом. / meteonovosti.ru /
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