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Золотая осень в Москве продолжается

ИА "Метеоновости" / 11:54 Четверг, 29 октября



осень продолжается в столичном регионе до середины октября, реже задерживается еще на неделю, а после наступает пора предзимья. Бывает, что в это время на улицах уже лежит снег. В нынешнем году золотая осень решила задержаться в средней полосе ЕТР. И погода за окном теплая. Из-за облаков выглядывает солнце, осадков нет вовсе. Но впереди ноябрь, да и зима не за горами. В ближайшие дни Центральный район останется в антициклоне. В выходные антициклон станет перемещаться на Урал, а власть над погодой в средней полосе перейдет к атмосферным фронтам. Но уже с начала новой недели очередной антициклон вновь порадует малооблачной, сухой и теплой погодой.



В пятницу, 30 октября, существенных осадков не ожидается. Ночью переменная облачность, +2..+4 градуса, по области 0..+5. Днем пасмурно, 7..9 тепла, по области +5..+10 градусов. Ветер южной четверти 2-7 м/с.



Завершится октябрь пасмурной погодой, местами будут приниматься небольшие дожди. Ночью 4..6, по области 2..7 тепла. Днем 7..9, по области 5..10 градусов. Ветер сменит направление на северо-восточное, скорость его 3-8 м/с.



В воскресенье, 1 ноября, характер погоды существенно не изменится. По-прежнему облачно, местами небольшие дожди. Ночью +3..+5, по области +2..+7, днем 6..8 тепла, по области до +3. Скорость северо-восточного ветра 5-10 м/с.



Среднесуточная температура воздуха выше нормы на 3 градуса. В предстоящие выходные следует завершить дачный сезон, а также доделать недоделанные дела в саду. Можно отправиться в лез за грибами. / meteonovosti.ru /



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