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Циклон принесет на Русский Север непогоду

ИА "Метеоновости" / 12:07 Четверг, 29 октября



Обширный циклон с Северной Атлантики накануне, 28 октября, определял погодные условия в северных областях ЕТР. Погода в регионе сохранялась очень теплая, аномалия тепла доходила до 10 градусов. Но циклон и его атмосферные фронты внесли коррективы. В Мурманской области прошли сильные дожди, количество выпавших за неполные сутки осадков достигло 17 мм. В вечерние часы 28 октября атмосферные фронты дотянулись до Архангельской области, где тоже не обошлось без сильных дождей (до 20 мм) и порывистого (до 23 м/с) ветра. Ненецкому округу достались снегопады и метели при ветре в порывах до 21 м/с.



На достигнутом циклон не остановится. Он станет продвигаться далее на восток. В Мурманской области похолодает, днем +2..-3 градуса, пройдут осадки в виде мокрого снега и снега, ветер в порывах усилится до 15-17 м/с. Мокрый снег будет налипать на провода и деревья. На дорогах образуется гололедица. В Архангельской области и в Ненецком автономном округе пройдут небольшие, местами умеренные дожди, ночью переходящие в мокрый снег. Ожидается ветреная погода. Температура днем в Ненецкой автономном округе +2..+7 градусов. В Архангельской области +5..+10. / meteonovosti.ru /



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