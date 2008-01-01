Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Четверг
29 октября 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Циклон принесет на Русский Север непогоду


ИА "Метеоновости" / 12:07 Четверг, 29 октября

  Обширный циклон с Северной Атлантики накануне, 28 октября, определял погодные условия в северных областях ЕТР. Погода в регионе сохранялась очень теплая, аномалия тепла доходила до 10 градусов. Но циклон и его атмосферные фронты внесли коррективы. В Мурманской области прошли сильные дожди, количество выпавших за неполные сутки осадков достигло 17 мм. В вечерние часы 28 октября атмосферные фронты дотянулись до Архангельской области, где тоже не обошлось без сильных дождей (до 20 мм) и порывистого (до 23 м/с) ветра. Ненецкому округу достались снегопады и метели при ветре в порывах до 21 м/с.

На достигнутом циклон не остановится. Он станет продвигаться далее на восток. В Мурманской области похолодает, днем +2..-3 градуса, пройдут осадки в виде мокрого снега и снега, ветер в порывах усилится до 15-17 м/с. Мокрый снег будет налипать на провода и деревья. На дорогах образуется гололедица. В Архангельской области и в Ненецком автономном округе пройдут небольшие, местами умеренные дожди, ночью переходящие в мокрый снег. Ожидается ветреная погода. Температура днем в Ненецкой автономном округе +2..+7 градусов. В Архангельской области +5..+10. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
+5
Чт.
29 окт.
+9
Пт.
30 окт.
+7
Сб.
31 окт.
+9
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+37
Янбу		 -27
Уренгой

некомфортное место: Черлак
комфортное место: Агуаскальентес

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100