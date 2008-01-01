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На Ямале и на Таймыре метут метели

ИА "Метеоновости" / 12:34 Четверг, 29 октября



На севере Сибири неспокойно. Здесь не прекращаются снегопады и метели. Что и не удивительно. Ведь эта территория поделена между антициклоном и циклоном. Антициклон уже перебрался к северо-западу Якутии, а циклон, кружащий над Баренцевым морем вытянул ложбину на Ямал. Из-за разницы давления между двумя атмосферными образованиями и возникают ветры. Чем больше разница, тем сильнее ветер. На Таймыре сильная метель при ветре до 22 м/с разыгралась 28 и ночью 29 октября. В это же время метели бушевали и на Ямале. Но ветер здесь был сильнее, до 27 м/с в порывах, да и снега выпало больше, до 8 мм в пересчете на воду. Обычно, после таких снегопадов снежный покров увеличивается на 7-8 см, но после метели сугробы могут быть гораздо выше. В ближайшие дни циклон будет далее продвигаться на восток. 30 октября он уже займет большую часть Ямало-Ненецкого округа. Ожидаются снегопады и метели. На Таймыр циклон пока влияет незначительно. Осадков в регионе будет немного, а ветер вполне ощутимый. / meteonovosti.ru /



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