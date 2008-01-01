Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Четверг
29 октября 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На Ямале и на Таймыре метут метели


ИА "Метеоновости" / 12:34 Четверг, 29 октября

  На севере Сибири неспокойно. Здесь не прекращаются снегопады и метели. Что и не удивительно. Ведь эта территория поделена между антициклоном и циклоном. Антициклон уже перебрался к северо-западу Якутии, а циклон, кружащий над Баренцевым морем вытянул ложбину на Ямал. Из-за разницы давления между двумя атмосферными образованиями и возникают ветры. Чем больше разница, тем сильнее ветер. На Таймыре сильная метель при ветре до 22 м/с разыгралась 28 и ночью 29 октября. В это же время метели бушевали и на Ямале. Но ветер здесь был сильнее, до 27 м/с в порывах, да и снега выпало больше, до 8 мм в пересчете на воду. Обычно, после таких снегопадов снежный покров увеличивается на 7-8 см, но после метели сугробы могут быть гораздо выше. В ближайшие дни циклон будет далее продвигаться на восток. 30 октября он уже займет большую часть Ямало-Ненецкого округа. Ожидаются снегопады и метели. На Таймыр циклон пока влияет незначительно. Осадков в регионе будет немного, а ветер вполне ощутимый. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+9
Пт.
30 окт.
+7
Сб.
31 окт.
+9
Вс.
1 ноя.
+6
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+39
Омдурман		 -26
Хабардино

некомфортное место: Сан-Антон
комфортное место: Цзиньдэчжэнь

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100