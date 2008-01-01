

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На черноморских курортах лето продолжается?

ИА "Метеоновости" / 12:48 Четверг, 29 октября



Южные районы ЕТР продолжают "греться" в солнечных лучах. Температура воздуха превышает привычные показатели на 5-7 градусов. Такие значения больше характерны для конца сентября. Но на календаре последняя неделя октября. Дни уже короткие. И если при ясном небе в ночные часы воздух быстро остывает, то днем осеннее солнышко всё же успевает прогреть воздух до почти летних показателей. 28 октября на черноморских курортах еще можно было загорать. В Анапе термометры показали 24,1 градуса. И это в тени, на солнце казалось, что температура гораздо выше. В Сочи 25,8 градуса, а в Туапсе и вовсе 26,1 градуса. Такой "жары" здесь не помнят с 1939 года, когда воздух прогрелся до 25,5 градуса. Некоторые смельчаки могли даже искупаться в воде. Море на побережье еще не совсем холодное, 18-20 градусов. Тепло задержится в регионе еще на несколько дней, а затем осень всё же возьмет свое. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



