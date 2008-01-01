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Проливные дожди на Южных Курилах

ИА "Метеоновости" / 13:50 Четверг, 29 октября



Южный циклон и его атмосферные фронты стали причиной сильных дождей и порывистого ветра в Дальневосточном регионе. 28 октября циклон вышел на Южные Курилы и на Сахалин. Здесь прошли сильные дожди. Сахалину досталось 16 мм небесной влаги, а на юге Курильской гряды за неполные сутки выпало до 55 мм осадков. Приморье циклон зацепил тыловой частью. Тоже не обошлось без осадков, но осадки здесь продолжались и ночью 29 октября. Поэтому дождь ближе к ночи перешел в снег, количество выпавших осадков увеличилось до 32 мм. Мокрый снег налипал на провода, деревья, ограды и стены зданий. Диаметр отложений увеличился до 27 мм. Ветер в порывах усиливался до 22 м/с.



30 октября погода станет меняться. В Приморье атмосферное давление станет расти, облаков и осадков станет мало. На Сахалине и на Южных Курилах по-прежнему осадки, но сильных не предвидится. / meteonovosti.ru /



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