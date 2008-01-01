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Ураганные ветра бушуют на Алтае

ИА "Метеоновости" / 14:20 Четверг, 29 октября



Погода на юге Сибири неспокойная. Обширный циклон, занявший территорию Иркутской области, постепенно заполняется и движется в сторону Якутии. А со стороны Урала подходит антициклон. Но и циклон позиций не сдает. 28 октября в юго-восточных областях Западной Сибири выпал сильный мокрый снег, количество выпавших осадков достигло 11-18 мм. Ветер в порывах усиливался до 18-23 м/с, а в Алтайском крае до 28 м/с. Ураганной силы, 34-40 м/с порывы ветра достигли в Кара-Тюреке Республики Алтай. Кара-Тюрек является самой высокогорной станцией в России, высота ее над уровнем моря составляет 2600 м. Сильными и даже ураганными ветрами здесь никого не удивишь, на Кара-Тюреке часто бывает очень ветрено. Добрался порывистый ветер и до Хакасии, до 25 м/с усиливался в порывах. А снега в Республике выпало очень много, до 21 мм в пересчете на воду. После такого снегопада сугробы вырастают на 20-21 см. / meteonovosti.ru /



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