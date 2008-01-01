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Новости погоды
Погода в Москве сегодня
ИА "Метеоновости" / 05:21 Пятница, 30 октября
Предстоящим днём еще сохранится влияние антициклона.
По данным Метеобюро Москвы и области сегодня 30 октября при облачной погоде воздух в столице прогреется до 7..9 градусов, в Подмосковье до 5..10. Существенных осадков не ожидается. Ветер южного направления будет дуть со скоростью 2-7 м/с. Атмосферное давление 750 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 70%.
Резкого ухудшения погоды в столичном регионе еще не будет: днем несколько холоднее, до 7-9 градусов, облачно и без осадков, атмосферное давление и содержание кислорода в пределах климатической нормы.
Для многих метеочувствительных людей такие внешние условия являются вполне индифферентными и не оказывают повышенной нагрузки на организм.
Осенью и в преддверии долгой зимы стоит позаботиться о своем здоровье. Организм перестраивается вместе с природой на длительные холода, долгое отсутствие солнечного света, в этот период и высока вероятность существенного снижения иммунитета. Соблюдение активного образа жизни, регулярная физическая активность и посильные спортивные нагрузки, прогулки на свежем воздухе, прием поливитаминов и адаптогенов растительного происхождения, позитивный настрой, не смотря на большую психологическую нагрузку, помогут легче приспособиться к погодным изменениям.
Геомагнитный фон 30 октября прогнозируется от спокойного до слабовозмущенного. / meteonovosti.ru /
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