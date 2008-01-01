

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На Дальний Восток нанес визит южный циклон

ИА "Метеоновости" / 09:37 Пятница, 30 октября



В завершении рабочей недели погода на юго-востоке Дальневосточного федерального округа заметно ухудшилась. Виновником стал циклонический вихрь, сформировавшийся на активном участке атмосферного фронта в Японском море. Углубляясь, он стал быстро подниматься на север и уже в четверг его центр приблизился к югу Сахалина, где проявил себя сильным дождем, на острове выпало до 16 мм осадков. Сильные осадки в виде дождя и снега шли в Приморье, местами выпало более 30 мм небесной влаги. Но самой неблагоприятной погода была на юге Курильской гряды: сильный дождь и штормовой ветер. Количество осадков составило здесь 50-55 мм.



Сегодня циклон остается в силе и продолжает лить дожди вперемежку с мокрым снегом в Приморье, на Сахалине, востоке Хабаровского края и Курилах. Осадки сопровождаются сильным порывистым ветром, отмечаются гололедные явления.



В субботу циклон продолжит смещаться на север вдоль Курильской гряды. Ухудшение погоды: сильный дождь и порывистый ветер, ожидаются на севере гряды и юге Камчатского края. В Хабаровском, Приморском краях и на Сахалине погода улучшится, но ненадолго. Сюда приближается циклон из Монголии. Он движется в западно-восточном направлении вдоль Амура и уже в воскресенье охватит своим влиянием юго-восточные территории округа. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



