Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Пятница
30 октября 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Санкт-Петербурге похолодает, но и дождей не ожидается


ИА "Метеоновости" / 09:39 Пятница, 30 октября

  По климатическому графику в Санкт-Петербурге должно наступить предзимье. Но от пришествия холодов город получает одну отсрочку за другой. С самого начала этой недели на берегах Невы было очень тепло. Средняя суточная температура вернулась в третью декаду сентября и превышает норму уже на 7 градусов. Такие "тепличные" условия сложились благодаря воздушным потокам с не успевшей еще как следует остыть Атлантики. Частым явлением погоды были дожди

В выходные антициклон со Скандинавии обещает погоду без существенных осадков, а солнце получит хорошие шансы выйти из-за облаков и порадовать жителей и гостей Северной столицы. Но улучшение погоды будет сопровождаться заметным похолоданием. Температура днем понизится до +5..+8, в ночь на воскресенье при прояснениях воздух остынет до 0..+3. В начале следующей недели тепло вернется, но в сопровождении сильного южного ветра. Дожди так же не заставят долго себя ждать. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+5
Пт.
30 окт.
+7
Сб.
31 окт.
+9
Вс.
1 ноя.
+6
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+36
Аджман		 -24
Амга

некомфортное место: Синая
комфортное место: Сиалкот

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100