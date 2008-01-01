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В Санкт-Петербурге похолодает, но и дождей не ожидается

ИА "Метеоновости" / 09:39 Пятница, 30 октября



По климатическому графику в Санкт-Петербурге должно наступить предзимье. Но от пришествия холодов город получает одну отсрочку за другой. С самого начала этой недели на берегах Невы было очень тепло. Средняя суточная температура вернулась в третью декаду сентября и превышает норму уже на 7 градусов. Такие "тепличные" условия сложились благодаря воздушным потокам с не успевшей еще как следует остыть Атлантики. Частым явлением погоды были дожди



В выходные антициклон со Скандинавии обещает погоду без существенных осадков, а солнце получит хорошие шансы выйти из-за облаков и порадовать жителей и гостей Северной столицы. Но улучшение погоды будет сопровождаться заметным похолоданием. Температура днем понизится до +5..+8, в ночь на воскресенье при прояснениях воздух остынет до 0..+3. В начале следующей недели тепло вернется, но в сопровождении сильного южного ветра. Дожди так же не заставят долго себя ждать. / meteonovosti.ru /



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