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В Москве и области ночью наблюдалась слабый морозец
ИА "Метеоновости" / 10:02 Пятница, 30 октября
Минувшая ночь в Москве оказалась прохладной. В Москве, на ВДНХ минимальная температура понизилась до 2,9 градусов, на Балчуге было 2,7 градуса. Но при прояснениях в середине ночь температура воздуха стала быстро понижаться, и местами в столице и на востоке Подмосковья температура воздуха перешагнула в сторону отрицательных значений.
До -0,1 градуса остыл воздух в Бутове, -1,4 градуса была в Кузьминках, и -1,3 градуса на 24 км МКАД. По области самыми холодными были Черусти, -2,0 градуса, в Коломне было -1,9 градуса, в Павловском Посаде -1,1 градуса.
Для последних чисел октября небольшие ночные морозцы в столичном регионе не редкость. Самыми холодными ночи в конце октября в Москве и области были в 1951, 1960 и 1966 году. В 1951 году на ВДНХ ночью подморозило до -8,9 градуса. / meteonovosti.ru /
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