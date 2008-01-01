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Новости погоды
Осень в Москве идет на рекорд
ИА "Метеоновости" / 10:31 Пятница, 30 октября
Первые два месяца осени в столице оказались рекордно теплыми: сентября занял "бронзу", а октябрь идет на "золото". За первые 2осенних месяца аномалия сезонной температуры воздуха в столице составляет +3,6 градуса.
Расчеты гидродинамических моделей показывают, что и первая половина ноября будет теплее многолетних значений. Поэтому велика вероятность, что осень 2020 года окажется рекордно теплой.
Пока самой теплой является осень 1974 года с аномалией температуры воздуха +2,9 градуса. / meteonovosti.ru /
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