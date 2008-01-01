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Новости погоды


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В средней полосе России- противостояние атмосферных вихрей


ИА "Метеоновости" / 10:45 Пятница, 30 октября

  Обширный антициклон, продливший не по сезону теплые дни в средней полосе Европейской России, еще и сегодня сохранит свое влияние на погоду. Но с запада и юга его владения пытаются нарушить циклонические вихри.

На западе - это атмосферные фронты атлантического циклона, центр которого кружит над Баренцевым морем, а с юга пытается проникнуть в центр России черноморский вихрь. Сегодня он навис над Крымским полуостровом. Попытка проникнуть в центр России обернулась пока лишь в увеличении облачности, а на существенные осадки циклоны пока не способны. Кратковременные дожди наиболее вероятны только в западных и южных областях Центрального округа. В Москве и Подмосковье сохранится преимущественно сухая погода.

Но в субботу антициклон-долгожитель покинет европейскую территорию. И сферу влияния над погодой поделят между собой южный вихрь и очередной антициклон. Он сформировался над Скандинавским полуостровом, в тыловой части уходящего на восток циклона.

Противостояние южного циклона и скандинавского антициклона и будет определять погоду в средней полосе Европейской России.

В северных областях Центрального округа, в поле повышенного атмосферного давления, существенных осадков не ожидается, зато под утро землю прихватят заморозки до -3 градусов, да и днем не жарко, от 3 до 5 тепла.

В южных областях Центрального округа, под влиянием южного циклона, пройдут дожди разной интенсивности, но относительно тепло. В ночные часы температура положительная, от 3 до 8 градусов, днем повышение до +14. / meteonovosti.ru /
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