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Сибирские холода уходят на восток

ИА "Метеоновости" / 11:53 Пятница, 30 октября



В третьей декаде октября на севере Сибири установилась очень холодная погода. Температура воздуха не дотягивала до нормы 1-4 градуса. Так, в Салехарде под утро морозы усилились до -15..-20 градусов, да днем температура сохраняла отрицательные значения в интервале от -7 до -12 градусов. Еще ниже температура была на востоке Сибири. В минувшие сутки в Норильске столбики термометров приблизились к отметке в -30 градусов. Нагрянувшие морозы стали первой волной холода в текущем осеннем сезоне. В сентябре и в первой половине октября температура воздуха на севере Сибири значительно (на 5-7 градусов) опережала средние многолетние значения.



30 октября погода холоднее обычной еще сохранится, а с субботы к жителям северных районов Сибири придет потепление. В Салехарде ночные морозы ослабеют до -2..-7 градусов, днем температура не отойдет далеко от нулевой отметки, а на севере Красноярского края, в Норильске, под утро не ниже -15, днем -7..-10 градусов.



В начале ноября температура воздуха на всей территории Сибири будет превышать норму на 8-10 градусов, а ядро холода уйдет на восток. В западных районах Якутии в субботу морозы усилятся. / meteonovosti.ru /



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