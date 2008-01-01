Новости погоды
|
|
|
|
|Новости могут быть использованы
в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная
ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!
На Европейском юге не по сезону тепло
ИА "Метеоновости" / 12:18 Пятница, 30 октября
Осень в этом году порадовала редким теплом жителей южных районов европейской территории, а также отдыхающих, решивших провести отпуск на курортах Крыма и Краснодарского края.
В октябре температура воздуха ежедневно превышает обычные для этой поры значения. В Крыму в минувшие сутки она установила уже четвертый в этом месяце суточный рекорд. В Ялте днем воздух прогрелся до +22 градусов, что на 0.9 градуса выше рекорда, удерживающегося с 1954 года.
Еще один температурный рекорд, третий по счету, отмечен в Краснодарском крае. В Красной Поляне было еще теплее. Максимальная температура в горнолыжном курорте составила +24.5 градусов, предыдущий рекорд, +23.3, остался в 1962 году.
И в ближайшие дни положительная аномалия температуры воздуха на Европейском юге сохранится, несмотря на похолодание в Крыму. / meteonovosti.ru /
|
|
|
|
|
|По представленной на сайте информации за последний
срок наблюдения