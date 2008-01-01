

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На Европейском юге не по сезону тепло

ИА "Метеоновости" / 12:18 Пятница, 30 октября



Осень в этом году порадовала редким теплом жителей южных районов европейской территории, а также отдыхающих, решивших провести отпуск на курортах Крыма и Краснодарского края.



В октябре температура воздуха ежедневно превышает обычные для этой поры значения. В Крыму в минувшие сутки она установила уже четвертый в этом месяце суточный рекорд. В Ялте днем воздух прогрелся до +22 градусов, что на 0.9 градуса выше рекорда, удерживающегося с 1954 года.



Еще один температурный рекорд, третий по счету, отмечен в Краснодарском крае. В Красной Поляне было еще теплее. Максимальная температура в горнолыжном курорте составила +24.5 градусов, предыдущий рекорд, +23.3, остался в 1962 году.



И в ближайшие дни положительная аномалия температуры воздуха на Европейском юге сохранится, несмотря на похолодание в Крыму. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



