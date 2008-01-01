Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Пятница
30 октября 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На Европейском юге не по сезону тепло


ИА "Метеоновости" / 12:18 Пятница, 30 октября

  Осень в этом году порадовала редким теплом жителей южных районов европейской территории, а также отдыхающих, решивших провести отпуск на курортах Крыма и Краснодарского края.

В октябре температура воздуха ежедневно превышает обычные для этой поры значения. В Крыму в минувшие сутки она установила уже четвертый в этом месяце суточный рекорд. В Ялте днем воздух прогрелся до +22 градусов, что на 0.9 градуса выше рекорда, удерживающегося с 1954 года.

Еще один температурный рекорд, третий по счету, отмечен в Краснодарском крае. В Красной Поляне было еще теплее. Максимальная температура в горнолыжном курорте составила +24.5 градусов, предыдущий рекорд, +23.3, остался в 1962 году.

И в ближайшие дни положительная аномалия температуры воздуха на Европейском юге сохранится, несмотря на похолодание в Крыму. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+5
Пт.
30 окт.
+7
Сб.
31 окт.
+9
Вс.
1 ноя.
+6
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+36
Аджман		 -30
Верхоянск

некомфортное место: Мугур-Аксы
комфортное место: Карлсбад

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100