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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:27 Пятница, 30 октября



В 12 часов в Москве пасмурно, без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 4,4..5,1 градуса, Северном 4,8..5,4 градуса, в Северо-восточном 3,7..4,9 градуса, в Восточном 2,6..4,5 градуса, в Юго-восточном 2,7..4,0 градуса, в Южном 2,7..4,2 градуса, в Юго-западном 4,2..5,0 градуса, в Западном 4,1..5,5 градуса, в Северо-западном 4,7..5,4 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура 4,9..5,2 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура 2,9..4,6 градуса. / meteonovosti.ru /



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