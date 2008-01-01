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Новости погоды


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О погоде в округах Москвы


ИА "Метеоновости" / 12:27 Пятница, 30 октября

  В 12 часов в Москве пасмурно, без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 4,4..5,1 градуса, Северном 4,8..5,4 градуса, в Северо-восточном 3,7..4,9 градуса, в Восточном 2,6..4,5 градуса, в Юго-восточном 2,7..4,0 градуса, в Южном 2,7..4,2 градуса, в Юго-западном 4,2..5,0 градуса, в Западном 4,1..5,5 градуса, в Северо-западном 4,7..5,4 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура 4,9..5,2 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура 2,9..4,6 градуса. / meteonovosti.ru /
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Факт
12:00
местное
+5
Пт.
30 окт.
+7
Сб.
31 окт.
+9
Вс.
1 ноя.
+6
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+36
Аджман		 -30
Верхоянск

некомфортное место: Мугур-Аксы
комфортное место: Карлсбад

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