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Новости погоды


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Погода в Москве сегодня


ИА "Метеоновости" / 04:52 Суббота, 31 октября

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться на периферии антициклона. При облачной погоде существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 7..9, по области 5..10 градусов. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 753 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 70%.

Погода для конца октября будет индифферентной, днем тепло, колебания атмосферного давления на повышенном фоне, содержание кислорода в приземном слое воздуха в норме. Для многих метеозависимых и не реагирующих на изменения метеопараметров людей, это комфортные погодные условия. Однако, в межсезонье, когда в природе происходит перестройка и колебания метеорологических факторов, порой довольно резкие, это может стать дополнительным стрессом для организма и причиной обострения целого ряда хронических болезней (бронхо-легочной системы, опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта, сердца и сосудов, психологического состояния). Чтобы избежать серьезных осложнений при формировании биотропных погодных условия, следует лечить уже имеющиеся болезни. Профилактический прием лекарств, соблюдение рекомендаций врача по срочным медицинским мероприятиям при ухудшении самочувствия, активный образ жизни и различные общеукрепляющие методы помогут легче переносить влияние внешних факторов. / meteonovosti.ru /
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