Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Суббота
31 октября 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Из архива московской погоды


ИА "Метеоновости" / 10:46 Суббота, 31 октября

  Октябрь заканчивает свое шествие по московской земле теплой погодой. В субботний день осадков не ожидается, а температура воздуха предполагается на 5 градусов выше нормы. Но даже при таких температурных аномалиях до рекордных значений сегодня далеко. Самый теплый последний день октября отмечался в 1967 году, тогда максимальная температура достигла значения +13.9 градуса. Аналогичное тепло с тех пор в канун ноября больше не повторялось.

Но случались в последнюю октябрьскую ночь и суровые морозы. Ровно сто лет назад, в далеком 1920 году, под утро температура в Москве понизилась до -20.3 градуса, что также стало рекордом, но уже суточного минимума.

Сильными осадками отметился этот день в 2017 году, на московской земле циклон оставил 22.9 мм. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+7
Сб.
31 окт.
+8
Вс.
1 ноя.
+4
Пн.
2 ноя.
+7
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+36
Янбу		 -33
Верхоянск

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Анахайм

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100