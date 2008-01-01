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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 10:46 Суббота, 31 октября



Октябрь заканчивает свое шествие по московской земле теплой погодой. В субботний день осадков не ожидается, а температура воздуха предполагается на 5 градусов выше нормы. Но даже при таких температурных аномалиях до рекордных значений сегодня далеко. Самый теплый последний день октября отмечался в 1967 году, тогда максимальная температура достигла значения +13.9 градуса. Аналогичное тепло с тех пор в канун ноября больше не повторялось.



Но случались в последнюю октябрьскую ночь и суровые морозы. Ровно сто лет назад, в далеком 1920 году, под утро температура в Москве понизилась до -20.3 градуса, что также стало рекордом, но уже суточного минимума.



Сильными осадками отметился этот день в 2017 году, на московской земле циклон оставил 22.9 мм. / meteonovosti.ru /



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