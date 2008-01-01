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О тропических циклонах северного полушария

ИА "Метеоновости" / 11:37 Суббота, 31 октября



У Филиппин располагается тайфун "GONI" (по филиппинской классификации - "ROLLI"). 31 октября на 9 часов утра по московскому времени, давление в центре составляет 915 гПа, скорость 59 м/с с порывами 85 м/с, продвигается на запад, юго-запад со скоростью 22 км/час.



По информации Филиппинской администрации атмосферных, геофизических и астрономических услуг (PAGASA), 1 ноября он обрушится на остров Лусон. 3 ноября он ослабеет до стадии тропического шторма, давление в центре вырастет до 994 гПа, скорость ветра составит 23 м/с с порывами 33 м/с.



У Марианских островов сформировалась тропическая депрессия, которая находилась в 300 км к юго-западу от острова Гуам. По данным на 9 часов утра по московскому времени 31 октября она достигла стадии тропического шторма и получила название "ATSANI". Давление в центре 1000 гПа, скорость ветра 18 м/с с порывами 25 м/с, продвигается на северо-запад со скоростью 22 км/час.



По данным Национальной метеорологической службы США на Гуаме (WFO Guam), к середине будущей недели "ATSANI" может усилиться до стадии тайфуна. Для суши он пока не опасен. / meteonovosti.ru /



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