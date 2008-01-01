Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Суббота
31 октября 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О тропических циклонах северного полушария


ИА "Метеоновости" / 11:37 Суббота, 31 октября

  У Филиппин располагается тайфун "GONI" (по филиппинской классификации - "ROLLI"). 31 октября на 9 часов утра по московскому времени, давление в центре составляет 915 гПа, скорость 59 м/с с порывами 85 м/с, продвигается на запад, юго-запад со скоростью 22 км/час.

По информации Филиппинской администрации атмосферных, геофизических и астрономических услуг (PAGASA), 1 ноября он обрушится на остров Лусон. 3 ноября он ослабеет до стадии тропического шторма, давление в центре вырастет до 994 гПа, скорость ветра составит 23 м/с с порывами 33 м/с.

У Марианских островов сформировалась тропическая депрессия, которая находилась в 300 км к юго-западу от острова Гуам. По данным на 9 часов утра по московскому времени 31 октября она достигла стадии тропического шторма и получила название "ATSANI". Давление в центре 1000 гПа, скорость ветра 18 м/с с порывами 25 м/с, продвигается на северо-запад со скоростью 22 км/час.

По данным Национальной метеорологической службы США на Гуаме (WFO Guam), к середине будущей недели "ATSANI" может усилиться до стадии тайфуна. Для суши он пока не опасен. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+7
Сб.
31 окт.
+8
Вс.
1 ноя.
+4
Пн.
2 ноя.
+7
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+36
Янбу		 -33
Верхоянск

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Анахайм

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100