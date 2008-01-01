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Крупный град нанес большой урон Ливии

ИА "Метеоновости" / 12:46 Суббота, 31 октября



В эпоху глобального потепления опасные явления погоды наблюдаются всё чаще, растёт их интенсивность.



И вот тому пример. Вечером 27 октября на ливийский город Мисурата, расположенный на побережье Средиземного моря (северо-запад Ливии), обрушилась мощная гроза, которая сопровождалась сильным ливневым дождем, градом и шквалистым ветром. За сутки в городе выпало 21 мм осадков. Метеостанция города не зафиксировала усиления ветра и выпадения града, но, по сообщениям очевидцев в социальных сетях, порывы ветра ломали деревья, упал минарет одной из мечетей, деревьями повреждено несколько автомобилей.



Но самый большой урон нанёс град. Диаметр падающих с неба градин достигал 4-7 см, а отдельные градины были размером около 12 см! Они легко пробивали крыши домов и повреждали автомобили.



В результате обрушившегося ненастья третьему по величине городу Ливии нанесён большой экономический ущерб. / meteonovosti.ru /



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