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Новости погоды


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Южные районы Дальнего Востока атакует ненастный циклон


ИА "Метеоновости" / 12:55 Суббота, 31 октября

  В воскресенье на Приамурье выйдет активный циклон, а вместе с ним и зона ненастной погоды. Увеличится облачность и зарядят осадки, местами они ожидаются сильные в виде снега, мокрого снега и дождя, в отдельных районах гололедные явления, ветер местами в порывах разгонится до 13-18 м/с.

По мере продвижения циклона, зона ненастья распространится на запад центральных районов Хабаровского края, где предстоящий день обещает быть облачным и с осадками. Но основной удар циклона примут на себя северные районы Хабаровского края. Здесь осадки местами будут сильные, ветер окрепнет в порывах до 22 м/с. / meteonovosti.ru /
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