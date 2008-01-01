Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Суббота
31 октября 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Крыму сильные дожди, ветер и похолодание


ИА "Метеоновости" / 13:07 Суббота, 31 октября

  Циклон, уроженец южных широт, в конце рабочей недели пожаловал в Крым. Вечером начались дожди, 30 октября они усилились, юго-западный ветер достигал в порывах 17-22 м/с.

В субботу 31 октября Крым будет находиться вблизи центра циклона. При облачной погоде дожди, местами очень сильные, во влажном воздухе в отдельных районах сформируются густые туманы, при северо-западном ветре в порывах до 22 м/с, днем не выше +13 градусов. Такой же характер погоды сохранится в Крыму и в воскресенье.

В начале будущей недели циклон отправится на северо-восток. Но по-прежнему облачно, дожди, местами сильные, ветер западный, ослабеет до 14 м/с. максимальная температура днем составит 8..13 градусов.

И только к середине будущей недели можно рассчитывать на ослабление дождей и ветра. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+7
Сб.
31 окт.
+8
Вс.
1 ноя.
+4
Пн.
2 ноя.
+7
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+36
Янбу		 -33
Верхоянск

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Анахайм

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100