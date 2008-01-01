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В Крыму сильные дожди, ветер и похолодание
ИА "Метеоновости" / 13:07 Суббота, 31 октября
Циклон, уроженец южных широт, в конце рабочей недели пожаловал в Крым. Вечером начались дожди, 30 октября они усилились, юго-западный ветер достигал в порывах 17-22 м/с.
В субботу 31 октября Крым будет находиться вблизи центра циклона. При облачной погоде дожди, местами очень сильные, во влажном воздухе в отдельных районах сформируются густые туманы, при северо-западном ветре в порывах до 22 м/с, днем не выше +13 градусов. Такой же характер погоды сохранится в Крыму и в воскресенье.
В начале будущей недели циклон отправится на северо-восток. Но по-прежнему облачно, дожди, местами сильные, ветер западный, ослабеет до 14 м/с. максимальная температура днем составит 8..13 градусов.
И только к середине будущей недели можно рассчитывать на ослабление дождей и ветра. / meteonovosti.ru /
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