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Прощальные всплески рекордного тепла

ИА "Метеоновости" / 13:22 Суббота, 31 октября



Под занавес октябрь решил одарить рекордным теплом отдельные районы России. Ведь на пороге ноябрь - предзимний месяц.



В последний рабочий день на уходящей неделе северо-запад Европейской России находился под присмотром погожего антициклона, который и одарил теплом. Но больше всего тепла досталось Выборгу, где воздух разогрелся до рекордных 10 градусов, предыдущий 9.6 градусов наблюдался 13 лет тому назад, в 2007 году. В городе в течение октября четыре раза обновлялись абсолютные максимумы температуры. В первый раз было зафиксировано 1 числа, а в последний 30 октября.



Аномально жарко 30 октября было и в городе Ахты (Республика Дагестан), столбик термометра добрался до отметки 29.1, что выше предыдущего рекорда на 2.7 градуса и продержавшегося с 1931 года.



Рекордное тепло заглянуло и за полярный круг. В Нарьян-Маре (Ненецкий автономный округ) было зафиксировано 6.6, среднесуточная температура воздуха превысила климатическую норму почти на 11 градусов. Прежний рекорд температуры для 30 октября 6.3 градуса наблюдался в 1929 году. / meteonovosti.ru /



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