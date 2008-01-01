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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:20 Воскресенье, 1 ноября



Предстоящим днем Москва и Подмосковье окажутся на периферии антициклона. Атмосферное давление будет расти и в середине дня составит 755 мм рт ст. Во второй половине дня к региону приблизится атмосферный фронт. При облачной погоде местами пройдет небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 5..7, по области 3..8 градусов. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Относительная влажность воздуха около 60%.



Первый ноябрьский день в столице ожидается облачным, но теплым. Атмосферное давление высокое, кислородный режим благоприятный. Метеочувствительным людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, вегетативными и психо-эмоциональными расстройствами следует быть более внимательными к своему самочувствию. При первых же признаках недомогания принять лекарства, рекомендованные врачом, скорректировать свой режим дня и постараться не перегружать организм. У многих людей, особенно страдающих повышенной метеочувствительностью, общее состояние может меняться в зависимости от изменения погоды, поэтому медико-метеорологические прогнозы помогут обезопасить себя. / meteonovosti.ru /



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