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Когда на море Лаптевых установится лед?

ИА "Метеоновости" / 10:51 Воскресенье, 1 ноября



В начале октября, согласно климату, на акватории моря Лаптевых обычно появляется лед. На этот раз, впервые за всю историю наблюдений главное место льдообразования в Арктическом бассейне и в конце месяца не начало замерзать. Такое позднее замерзание моря Лаптевых может иметь разрушительные последствия для всего полярного региона.



По мнению учёных, столь позднее появления льда в море Лаптевых было обусловлено затянувшимся потеплением на севере России и вторжением атлантических вод. Температура воды в этом районе Мирового океана поднялась более чем на 5 градусов выше среднего, и произошло это после рекордной жары и необычно раннего спада морского льда прошлой зимой.



Графики протяжённости морского льда в море Лаптевых, которые обычно показывают ярко выраженные сезонные колебания, сильно сглажены, что может привести к ускорению деградации ледяных полей.



Хорошо известно, что меньший ледяной покров означает меньшую область для отражения солнечного тепла обратно в космос. Но это не единственная причина, по которой Арктика нагревается более чем в 2 раза быстрее, чем в среднем по миру.



Море Лаптевых, известное как родина льда, который образуется вдоль побережья в начале зимы, затем дрейфует на запад, неся питательные вещества через Арктику, прежде чем распасться весной в проливе Фрам между Гренландией и Шпицбергеном. Если лёд образуется поздно в проливе Лаптева, он будет тоньше а значит, с большей вероятностью растает до того, как достигнет пролива Фрама. Это может означать меньшее количество питательных веществ для Арктического планктона, который тогда будет иметь меньшую способность поглощать углекислый газ из атмосферы.



Более открытое море также означает большую турбулентность в верхнем слое Северного Ледовитого океана, которая вытягивает больше тёплой воды из глубин.



Учёные не удивлены происходящим, они считают, что изменения, наблюдаемые в море Лаптевых, "соответствуют ожидаемым последствиям изменения климата, вызванного деятельностью человека". / meteonovosti.ru /



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