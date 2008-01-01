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Новости погоды


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Штормовой ветер на Таймыре стихнет


ИА "Метеоновости" / 11:53 Воскресенье, 1 ноября

  Циклоны, которые с запада на восток перемещаются по акваториям арктических морей, приносят не только теплый и влажный воздух, но и сильный ветер.

Накануне, и в ночь на 1 ноября на юге Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края, в передней части циклона, шел снег, при штормовом ветре 25 м/с, кружила продолжительная метель.

Сегодня, 1 ноября, на юге Таймыра усилится влияние циклона, который и продолжит засыпать снегом и заметать метелями, а ветер уже окрепнет до 23-28 м/с.

В начале новой недели циклон приподнимется к северу и его центр окажется над акваторией Карского моря. Снег ослабеет, станет небольшим, но местами еще умеренный, сохранятся метели, а вот ветер уже не сильный, в порывах 15-17 м/с. / meteonovosti.ru /
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