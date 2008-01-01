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Европу атакуют ураганные ветры

ИА "Метеоновости" / 12:18 Воскресенье, 1 ноября



Атлантические циклоны, с давлением в центре менее 980 гПа, устремились к северо-западным районам Европы.



Первый из их плеяды уже получил название "Эйден", который несет ливни и шквалы.



Накануне он уже отметился в Ирландии, где в районе аэропортов были зафиксированы штормовые ветры с порывами 25 м/с. Прошли дожди, местами выпало 12 мм.



Основной удар "Эйден" нанес по Англии, где порывы ветра достигали 65 км/час, а местами приближались к 100 км/час.



По мере усиления шторма скорость ветра на высокогорье и вдоль южного побережья Англии, Уэльса и Ирландии достигнет 100-130 км/час с порывами до 145 км/час.



Штормовая погода может привести к локальным повреждениям ЛЭП, что повлечет за собой отключение электричества, поваленным деревьям.



Ливни могут вызвать внезапные наводнения в низинах и местах со слабым дренажем на территории Великобритании и Ирландии. По предварительным расчетам, ожидаемое количество осадков составит 25-50 мм. Скорее всего, так оно и будет, ведь в TULLOCH BRIDCE уже налило 40 мм.



Вслед за "Эйденом" пройдут еще 2 циклона. Первый нанесет визит Северной Ирландии и Шотландии с вечера субботы до утра воскресенья. Второй шторм в воскресенье обрушится на Ирландию, север Англии и юг Шотландии и задержится до понедельника. / meteonovosti.ru /



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