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И снова о рекордах тепла в России

ИА "Метеоновости" / 12:52 Воскресенье, 1 ноября



Последний день октября в инструментальных наблюдениях за погодой оставил о себе самые теплые воспоминания в некоторых регионах России.



Накануне, 31 октября рекордно высокой температурой опять "засветился" Ахты (Республика Дагестан), воздух разогрелся до 28.7, что выше предыдущего на 1.7 градуса, почти что девяностолетней давности (1931 год).



Новый абсолютный максимум был установлен в Кисловодске (Ставропольский край), где 31 октября было зафиксировано 26.3, прежний 25.7 градусов продержался с 1960 года.



К рекордсменам присоединился Владикавказ (Республика Северная Осетия), после полудня столбик термометра остановился у отметки 25.6, предыдущий рекорд 24 градуса наблюдался в 1932 году.



Для Европейского юга ничего в этом удивительного нет. Ведь холода сюда приходят заметно позже.



А вот для арктических островов Якутии, где в это время традиционно идут снегопады, метут метели и трещат морозы, рекордно тепло бывает довольно редко. Тем не менее, на Острове Котельный 31 октября обновился рекорд 2018 года -3.8, новый для этого дня теперь составляет -3.4 градуса. На Острове Котельный в течение октября абсолютный максимум температуры обновлялся 6 раз. / meteonovosti.ru /



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