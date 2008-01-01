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На юге Европейской России ливни, грозы и шквалистый ветер

ИА "Метеоновости" / 13:16 Воскресенье, 1 ноября



Циклон, уроженец Средиземноморья, в субботний день вышел на Европейский юг, где и отметился дождями разной интенсивности и продолжительности. Днем на западе Краснодарского края, в западных и северных районах Ростовской области прошли сильные дожди, выпало от 15 до 30 мм, гремели грозы, отмечалось шквалистое усиление ветра.



В начале новой недели циклон приподнимется к северу и при облачной с прояснениями погоде на юге Европейской территории местами пройдут небольшие и умеренные дожди, в Ростовской области и Краснодарском крае (включая Черноморское побережье) отдельные сильные дожди, местами с грозами; в Ростовской области и на территории МО Сочи местами сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-22 м/с; ночью и утром в отдельных районах Ростовской области, Краснодарского края и Адыгеи опустится туман.



На реках Краснодарского края ливни могут вызвать подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. Возрастает риск схода селевых потоков малого объема. / meteonovosti.ru /



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