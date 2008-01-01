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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:17 Понедельник, 2 ноября



Предстоящим днем Москва и Подмосковье окажутся под влиянием малоподвижного циклона с юга. При облачной погоде местами пройдет небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 5..7, по области 3..8 градусов. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Относительная влажность воздуха около 80%.



Начало недели в столичном мегаполисе будет уже по-осеннему прохладным и пасмурным, не обойдется без дождя, небольшого и местами. Колебания атмосферного давления на повышенном фоне, геомагнитный фон неустойчивый, содержание кислорода в пределах нормы.



Человек комфортно чувствует себя при определенной температуре, влажности, атмосферном давлении, кислородном режиме. Изменение любого из этих параметров может вызывать дискомфорт или недомогание, ухудшение общего самочувствия, обострение имеющегося хронического заболевания, особенно при повышенной метеочувствительности. Если нет хронических заболеваний, человек тренированный, ведет здоровый образ жизни, то смену погодных условий может переносить безболезненно, но даже у них при резких перепадах метеопараметров, сезонных перестройках, отсутствии солнечного света, могут отмечаться спад настроения, снижение умственной и физической работоспособности, мигрени, нарушение сна и др.



Избежать обострений и неприятных симптомов, связанных с изменением погоды помогут, в первую очередь, постоянное выполнение рекомендованных врачом схем лечения имеющихся заболеваний, общеукрепляющие и закаливающие организм методы; при тревожности и эмоциональной нестабильности помогут природные успокоительные средства, глубокое дыхание (полезны дыхательные упражнения на свежем воздухе), прогулки на воздухе повышают насыщение крови кислородом и уменьшают спазм сосудов, а также повышают адаптивные возможности организма.



Геомагнитный фон 2 ноября спокойный с отдельными периодами неустойчивости. / meteonovosti.ru /



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