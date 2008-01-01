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Новости погоды


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Тепло вернется в Санкт-Петербург с ветром и дождями


ИА "Метеоновости" / 09:13 Понедельник, 2 ноября

  В выходные уплывающий в Приволжский округ скандинавский антициклон успел порадовать петербуржцев спокойной и солнечной погодой. В первую ночь ноября по области ударили вполне уместные для этого времени заморозки. Показания термометров днем также вернулись в рамки обычных значений, но что лучше - температура по сезону, солнце и штиль, или - тепло, но пасмурно, ветрено и сыро?

Об этом долго гадать не придется - обширный и глубокий атлантический циклон неотвратимо приближается с запада. К вечеру понедельника в Северной столице ожидается порывистый и сильный южный ветер, пасмурное небо заморосит небольшими дождями. А температура пойдет в рост - ночью около +5, днем термометры покажут +7..+10. В середине недели ветер заметно ослабеет, но успокаиваться рано - во второй половине недели он с новой силой подует с акватории Балтики. / meteonovosti.ru /
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