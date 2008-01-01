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Новости погоды
Первый ноябрьский дождь в Москве
ИА "Метеоновости" / 09:36 Понедельник, 2 ноября
Первый день ноября в Москве и области оказался пасмурным, с дождями различной интенсивности. На ВДНХ выпал 1 мм осадков, в МГУ 1,6 мм, в Бутово 2 мм. Сильнее дождь был на территории Новой Москвы, до 4 мм. В Подмосковье больше всего первой ноябрьской влаги досталось Серпухову, 9 мм.
Такое распределение осадков по территории столичного региона вызвано влиянием южного циклона.
За счет дождя и плотного ветра погода оказалась не комфортной, хотя и теплой, средняя суточная температура превышала норму на 4 градуса. / meteonovosti.ru /
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