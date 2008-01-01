Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Понедельник
2 ноября 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Из архива московской погоды


ИА "Метеоновости" / 09:43 Понедельник, 2 ноября

  Ноябрь, продолжая традиции ушедшего октября, одарит московский мегаполис теплом. После прохладной ночи с температурой 2..4 градуса, днем воздух прогреется до 5..7, и среднесуточное значение температуры превысит климатическую норму на 3 градуса.

Тем не менее, ни ночью, ни днем рекордных значений не будет, а значит и обновлений. Абсолютный минимум температуры 2 ноября -22.9 градуса останется за 1920 годом; абсолютный максимум этих суток, 12.2 градуса, сохранится за далеким военным, 1942 годом. В 1932 году 2 ноября в Москве выпало 13.1 мм осадков при месячной норме 58 мм.

В прошлом, 2019 году, 2 ноября ночью в столице было холодно, 0.2 градуса, днем температура повысилась до 4.1, а среднесуточное значение приблизилось к многолетним значениям. Отмечались небольшие осадки, количеством 0.4 мм. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
+5
Пн.
2 ноя.
+8
Вт.
3 ноя.
+9
Ср.
4 ноя.
+10
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+38
Клонкарри		 -33
Доусон

некомфортное место: Мургаш
комфортное место: Неукен

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100