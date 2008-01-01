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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 09:43 Понедельник, 2 ноября



Ноябрь, продолжая традиции ушедшего октября, одарит московский мегаполис теплом. После прохладной ночи с температурой 2..4 градуса, днем воздух прогреется до 5..7, и среднесуточное значение температуры превысит климатическую норму на 3 градуса.



Тем не менее, ни ночью, ни днем рекордных значений не будет, а значит и обновлений. Абсолютный минимум температуры 2 ноября -22.9 градуса останется за 1920 годом; абсолютный максимум этих суток, 12.2 градуса, сохранится за далеким военным, 1942 годом. В 1932 году 2 ноября в Москве выпало 13.1 мм осадков при месячной норме 58 мм.



В прошлом, 2019 году, 2 ноября ночью в столице было холодно, 0.2 градуса, днем температура повысилась до 4.1, а среднесуточное значение приблизилось к многолетним значениям. Отмечались небольшие осадки, количеством 0.4 мм. / meteonovosti.ru /



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