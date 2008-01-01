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Новости погоды


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Итоги октября в Москве


ИА "Метеоновости" / 10:35 Понедельник, 2 ноября

  Октябрь 2020 года в Москве оказался самым теплым за период инструментальных наблюдений (с 1879 года), средняя месячная температура воздуха составила 9,0 градуса, что на +4,1 градуса выше климатической нормы. Прежний рекорд принадлежал 1967 году, аномалия температура воздуха составляла +3,9 градуса.

Максимальная температура воздуха на ВДНХ наблюдалась 2 октября +19,8 градуса, а самая холодная ночь была 21 октября с температурой 0,7 градуса. Только 5 суток ( с 17 по 21 октября) аномалии средней суточной температуры воздуха были отрицательные.

По количеству осадков месяц оказался близким к норме, на ВДНХ выпало 54,8 мм, при норме октября 59 мм. Самыми дождливым оказались сутки 18 октября, на ВДНХ выпало 14 мм, в Тушине 15 мм.

По области наибольшее количество осадков выпало на севере, в Дмитрове 66 мм, или 125% месячной нормы. Меньше нормы осадков отмечено на юго-востоке Подмосковья, около 60% нормы. / meteonovosti.ru /
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