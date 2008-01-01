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Небольшой южный циклон добрался до Центрального района

ИА "Метеоновости" / 11:21 Понедельник, 2 ноября



Большая часть территории Европейской России оставалась в антициклоне. В минувший день, 1 ноября, в средней полосе облаков и осадков было мало. Во второй половине дня в погоду вмешался южный циклон. Сначала он полил осадками Черноземье, а затем отправился далее на север. Сильные дожди прошли 1 и ночью 2 ноября в Воронежской и Рязанской областях (выпало 16-18 мм осадков), еще больше небесной влаги досталось Тульской области, до 23 мм. Прошли дожди и в столичном регионе, но осадки были не столь значительными.



3 ноября циклонический вихрь заполнится. Облаков и осадков станет заметно меньше, в отдельных районах они и вовсе прекратятся. Температура воздуха немного повысится и превысит норму на 4-6 градусов. / meteonovosti.ru /



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